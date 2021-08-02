В Украине произошел пик спроса на одну из профессий
На сегодняшний день появился пик спроса на профессию, которая не требует высшего образования - таксист. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Obozrevatel.
Как указывает руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, на этой профессии платят приблизительно 15-35 тысяч гривен. Доход зависит от нескольких факторов, но основными являются водительский навык и наличие собственного автомобиля.
Требования работодателя включают в себя:
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- наличие водительского удостоверения
- возраст от 22-23 лет
- опыт вождения от 2-х лет
- вежливость и опрятность
- знание правил дорожного движения
- наличие смартфона
"Работа водителей такси на своем и не своем авто очень отличается по заработку. Все больше водителей такси, проработав на автомобиле компании, покупают свои авто и меняют сервис такси в погоне за лучшими условиями работы. У сервисов ситуация тяжелая – нужно балансировать между хорошими условиями для водителей и для пассажиров", рассказывает Елена Кирильевнина.
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