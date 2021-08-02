В Украине произошел пик спроса на одну из профессий

На сегодняшний день появился пик спроса на профессию, которая не требует высшего образования - таксист. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Obozrevatel.

Как указывает руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, на этой профессии платят приблизительно 15-35 тысяч гривен. Доход зависит от нескольких факторов, но основными являются водительский навык и наличие собственного автомобиля.

Требования работодателя включают в себя:

наличие водительского удостоверения

возраст от 22-23 лет

опыт вождения от 2-х лет

вежливость и опрятность

знание правил дорожного движения

наличие смартфона

"Работа водителей такси на своем и не своем авто очень отличается по заработку. Все больше водителей такси, проработав на автомобиле компании, покупают свои авто и меняют сервис такси в погоне за лучшими условиями работы. У сервисов ситуация тяжелая – нужно балансировать между хорошими условиями для водителей и для пассажиров", рассказывает Елена Кирильевнина.

Ранее сообщалось, через 10 лет эти профессии исчезнут в Украине: кому нужно задуматься о смене работы

Также, таксист порезал иностранца, который защищал Украину и Грузию: детали и фото инцидента

Politeka рассказывала, "Украинский здесь навязывают": поездка в харьковском такси обернулась громким скандалом

















