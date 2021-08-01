У Міністерстві соціальної політики України повідомили про скасування "карантинних норм" на житлово-комунальні послуги
Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна прояснила ситуацію про скасування "карантинних норм" на тарифи, передає телеканал Live. Марина Лазебна пояснила, що самі нормативи не зменшаться й скорочення субсидій не передбачається.
"Був 2020 рік, ми закрили країну, і ми ввели карантинну норму, коли певні соціальні нормативи, на які нараховується субсидія, ми підвищили – на електроенергію, підігрів води, приготування їжі. Чому? Бо люди вдома, вони витрачають більше такого ресурсу. Ми зробили таку карантинну норму, - сказала міністр.
За її словами, зараз Україна не перебуває у "червоній зоні", тому доходи людей зростають. Таким чином було вирішено з 1 жовтня скасувати ці карантинні норми. Однак варто зауважити, що якщо буде нова хвиля захворюваності, то вона може бути повернена.
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