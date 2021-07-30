Українців у 2021 році чекає підвищення тарифів на опалення, водопостачання та інші комунальні послуги

Про це свідчить «інфляційний звіт» Національного банку України, пише Finance.ua.

Так, у 3 кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання.

При цьому наголошується, що темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів і в 2022-2023 роках.

Також зростуть тарифи на опалення та гаряче водопостачання, оскільки вони не коригувалися в 2020 році.

Зазначається, що інші житлово-комунальні послуги подорожчають під впливом збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат.

А ось середньозважена ціна газу за підсумками 2021 року буде близька до поточної завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення.

Зазначимо, що Міністерство соціальної політики України має намір скасувати норму, введену навесні 2020 року, Про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП. Якщо рішення будуть прийнято, це спричинить за собою скорочення субсидій для оплати комуналки.

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