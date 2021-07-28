Українців найближчим часом чекають нові виплати матеріальної допомоги, однак розраховані вони тільки на певну категорію громадян

Напередодні нового навчального року гроші отримають малозабезпечені багатодітні сім'ї, розповів на брифінгу прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. За його словами, мова йде про суму в 2 тисячі гривень на одну дитину.

За підрахунками чиновників, всього по Україні такі виплати повинні отримати 150 тисяч дітей. Всього на дану ініціативу з бюджету виділено 300 мільйонів гривень.

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Нікіфоров уточнив, що постанова про надання такої матеріальної допомоги поки тільки проходить узгодження, проте вже зараз в уряді вже зараз готуються виділити гроші на виплати, щоб у одержувачів була можливість використовувати їх до початку занять у школах.

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Очікується, що ці гроші допоможуть батькам підготувати дітей до школи.

Никифоров заявив, що підписана постанова має з'явитися «дуже скоро».

Сергей Никифоров

Варто відзначити, що малозабезпеченими в Україні вважаються сім'ї, в яких загальний середньомісячний дохід з не залежних від них причин нижче рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

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