Які ціни діють в новому місяці

Українцям підготували ціни на газ, які почнуть діяти з 1 серпня

Базові річні тарифні плани в Україні не змінилися і залишаються значно вигідніше місячних.

Згідно інформації порталу "ГазПравда" у серпні, так само як і в липні, найнижчий місячний тариф складе 7,96 гривні за кубометр газу.

Багато споживачів за замовчуванням підключені на річний тариф "фіксований", згідно з яким ціна палива становить 7,99 грн за кубометр і діятиме вона до кінця квітня наступного року.

Вартість річного тарифу у різних компаній відрізняється: населенню пропонується платити від 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Тому, якщо ви ще не перейшли до більш дешевого продавця, напередодні опалювального сезону варто це зробити.

Найвищий серпневий тариф зараз в компанії "Енергія країни" – 16,99 гривні за кубометр газу.

Найнижчі ціни пропонують: Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Євода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз збут і Уманьгаз збут (7,89 грн за кубометр), а також ГК Нафтогаз України (7, 96 грн за кубометр).

Тим часом більшість компаній в середньому встановила ціни до 9 грн за кубометр "блакитного палива".

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