В Украине несколько миллионов семей, у которых нет счетчиков на газ. Согласно закону, им могут прекратить его поставки
Законом О коммерческом учете газа предусмотрено отключения от газа тех квартир и домов, у которых нет счетчиков. Так, отключения произойдут, если приборы учета не будут установлены до 2023 года.
При этом в Министерстве энергетики отметили, что коммерческим учетом газа не обеспечили на 100% жителей квартир и частных домов, где голубое топливо используется только для приготовления еды, пишет Обозреватель.
В министерстве сообщили, что из 12,5 млн потребителей газа у 2,25 млн сейчас нет приборов учета, и 2,15 млн семей, использующие голубое топливо только для приготовления еды также без счетчиков.
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Подчеркнем, что украинцев, которые откажутся от установки счетчиков, могут перевести на граничные нормы потребления газа. Например, сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, платит 9,8 куб, а по новым нормам - 29,4 куб. Таким образом, сумма в платежке вырастет в три раза.
Отметим, газ людям без счетчиков планировали отключать с 1 января 2021-го, но сроки тогда перенесли. На тот момент без счетчиков оставались девять миллионов семей, за год ситуацию должны будут исправить.
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