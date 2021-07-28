В Украине несколько миллионов семей, у которых нет счетчиков на газ. Согласно закону, им могут прекратить его поставки

Законом О коммерческом учете газа предусмотрено отключения от газа тех квартир и домов, у которых нет счетчиков. Так, отключения произойдут, если приборы учета не будут установлены до 2023 года.

При этом в Министерстве энергетики отметили, что коммерческим учетом газа не обеспечили на 100% жителей квартир и частных домов, где голубое топливо используется только для приготовления еды, пишет Обозреватель.

В министерстве сообщили, что из 12,5 млн потребителей газа у 2,25 млн сейчас нет приборов учета, и 2,15 млн семей, использующие голубое топливо только для приготовления еды также без счетчиков.

Подчеркнем, что украинцев, которые откажутся от установки счетчиков, могут перевести на граничные нормы потребления газа. Например, сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, платит 9,8 куб, а по новым нормам - 29,4 куб. Таким образом, сумма в платежке вырастет в три раза.

Отметим, газ людям без счетчиков планировали отключать с 1 января 2021-го, но сроки тогда перенесли. На тот момент без счетчиков оставались девять миллионов семей, за год ситуацию должны будут исправить.

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