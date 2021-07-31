Украинцам подготовили цены на газ, которые начнут действовать с 1 августа

Базовые годовые тарифные планы в Украине не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.

Согласно информации портала "ГазПравда" в августе, так же как и в июле, самый низкий месячный тариф составит 7,96 гривны за кубометр газа.

газ, плита, скрин

Многие потребители по умолчанию подключены на годовой тариф "Фиксированный", согласно которому цена топлива составляет 7,99 грн за кубометр и будет действовать она до конца апреля следующего года.

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Стоимость годового тарифа у разных компаний отличается: населению предлагается платить от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Поэтому, если вы еще не перешли к более дешевому продавцу, в преддверии отопительного сезона стоит это сделать.

Самый высокий августовский тариф сейчас в компании "Энергия страны" – 16,99 гривны за кубометр газа.

Тарифы на газ

Самые низкие цены предлагают: Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также ГК Нафтогаз Украины (7, 96 грн за кубометр).

Тем временем большинство компаний в среднем установила цены до 9 грн за кубометр "голубого топлива".

Напомним, газ могут отключить, суммы в платежках вырастут в три раза: названа дата и кого это коснется.

Как сообщала Politeka, новое подорожание коммуналки, НБУ предупредил украинцев, что будет с тарифами.

Также Politeka писала, что коммуналка в Украине подорожает, тарифы вырастут на 40%.