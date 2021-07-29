Українці все також їдуть в Польщу на заробітки

Про це передає Politeka.net, з посиланням на висловлювання голови Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника.

Як заявляє експерт, тенденція їхати до Польщі так і не змінилася, і пандемія ніяк не вплинула на це. За 2020 рік Польща вислала українцям майже 1,8 мільйона запрошень на роботу. І це майже як до пандемії.

На заробітки їдуть працювати і вчителі, і медики, особливо з невеликих міст. Роботу вони вибирають не висококваліфіковану, частіше вибір випадає на роботу на складах, заводах, фабриках і також сільське господарство. Це обумовлено коротким періодом перебування - до 3 місяців.

"Це може призвести до соціального вибуху...Люди, які зараз працюють закордоном рано чи пізно будуть приймати для себе рішення залишатися там або повертатися в Україну. Велика частина обере для себе шлях еміграції, виїзду з України назавжди.", заявляє експерт у себе на сторінці в Facebook.

Василь Воскобойник вважає, що виїзд українців до Польщі з часом призведе до колосальної нестачі робочих рук в Україні, що буде відбиватися на економічному розвитку в Україні.

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