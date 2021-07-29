Вчителі під час карантину змушені їхати на заробітки закордон

За час карантину кількість вчителів, які відправляються на роботу закордон зросла. Причина цьому - невисока заробітна плата в Україні. Про це повідомляє Obozrevatel.

На час літніх канікул вчителі їдуть працювати до Польщі. В середньому рабтники сфери освіти можуть заробити до 2500 тисяч євро за три місяці. Gremi Personal передає, що вчителі в цілому складають 5% від загального числа українців, які їдуть на заробітки.

Видання передає, що їм розповіла Наталія Френц про те, що вже 5 років їздить закордон на заробітки. Спочатку вона працювала в полі, а тепер - на заводі з переробки риби. Жінка поділилася, що заробила в минулому році близько 2500 євро, і їй доводиться працювати без відпустки цілий рік. Школу кинути не може, оскільки любить працювати з дітьми.

Також, повідомляють, що директ однієї зі шкіл здивований тому, що половина співробітників їде працювати. Частина з них звільняється з роботи, адже закордоном вони заробляють куди більше. Як вважає директор, це буде продовжуватися поки українським вчителям не піднімуть зарплату.

"Жінки працюють покоївками, на складах, в полі, пакують рибу і м'ясо. Вчителька англійської мови, наприклад, розповідала, що пакувала покупки в якомусь відомому зарубіжному магазині. Звичайно, частина з них з часом звільнилася з роботи, тому що там вони заробляють більше...І нічому дивуватися, поки не піднімуть зарплату нашим педагогам, вони так і будуть їздити туди-сюди".

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