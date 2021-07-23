В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы Украины

Согласно опубликованным данным Министерства, абитуриенты сделали выбор в пользу КНУ имени Тараса Шевченко, там уже зафиксировано 38878 заявок.

На втором месте Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где уже 36 039 заявок.

На третьем месте в списке рейтинга находится Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 33038.

Национальный авиационный университет на четвертом месте, там уже 27 779 заявок

И на пятое место занял Национальный университет "Львовская политехника" куда подали заявки уже около 27 696 абитуриентов.

К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее утверждал, что если до начала учебного года в Украине смогут вакцинировать всех учителей, то даже новая волна не поставит под угрозу учебный процесс в школах.

Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.

Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.

Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.