В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы Украины
Согласно опубликованным данным Министерства, абитуриенты сделали выбор в пользу КНУ имени Тараса Шевченко, там уже зафиксировано 38878 заявок.
На втором месте Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где уже 36 039 заявок.
На третьем месте в списке рейтинга находится Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 33038.
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Национальный авиационный университет на четвертом месте, там уже 27 779 заявок
И на пятое место занял Национальный университет "Львовская политехника" куда подали заявки уже около 27 696 абитуриентов.
К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее утверждал, что если до начала учебного года в Украине смогут вакцинировать всех учителей, то даже новая волна не поставит под угрозу учебный процесс в школах.
Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.
Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.
Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.