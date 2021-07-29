В Україні заговорили про переклад української мови на латиницю

Інститут мовознавства імені Алесандра Потебні Національної академії України запропонував обговорити перехід української мови на латиницю. Про це повідомляє на сторінці Інституту мовознавства імені О.О. Потебні у Facebook.

Таке рішення приурочили до 130-ї річниці від дня народження письменника Сергія Пилипенка. Він був шанувальником використання латиниці.

У 1920 році він представив статтю Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt'sja cijeju spravoju в журналі "Червоний шлях". Сергій Пилипенко пропонував ввести латиницю, пристосувавши її до специфічних звуків української мови.

Як вказує письменник, латинський алфавіт потрібно ввести оскільки людство повинно писати однаково, щоб легше було ознайомлюватися з іншими мовами.

Також, за його теорією, виникне єдина інтернаціональна мова. А використання унікального письма є перешкодою для знайомства з інтернаціональною культурою.

Під публікацією набралося безліч коментарів, де українці висловлюють свою думку проти. Вони висловлюються, що потрібно не перекладати мову латинською для загального розуміння, а вдосконалювати український алфавіт: "має вдосконалюватися саме українська абетка, щоб бути ще ближчою українській вимові. Для "загальносвітового розуміння", вже скоро, не треба буде знати іноземних мов-буде... миттєвий електронний звуковий перекладач."

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