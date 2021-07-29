В Украине заговорили о переводе украинского языка на латиницу

Институт языкознания имени Алесандра Потебни Национальной академии Украины предложил обсудить переход украинского языка на латиницу. Об этом сообщают на странице Института языкознания имени А. А. Потебни в Facebook.

Такое решение приурочили к 130-ой годовщине со дня рождения писателя Сергея Пилипенко. Он являлся почитателем использования латиницы.

В 1920 году он представил статью Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt'sja cijeju spravoju в журнале "Червоний шлях". Сергей Пилипенко предлагал ввести латиницу, приспособив её к специфическим звукам украинского языка.

Как указывает писатель, латинский алфавит нужно ввести поскольку человечество должно писать одинаково, чтобы легче было ознакамливаться с другими языками.

Также, по его теории, возникнет единый интернациональный язык. А использование уникального письма является препятствием для знакомства с интернациональной культурой.

Под публикацией набралось множество комментариев, где украинцы высказывают своё мнение против. Они высказываются, что нужно не переводить язык на латинницу для общего понимания, а совершенствовать украинский алфавит: "Имеет совершенствоваться именно украинская азбука, чтобы быть еще ближе украинском произношении. Для "общемирового понимания", уже скоро, не надо будет знать иностранных языков - будет ... мгновенный электронный звуковой переводчик."

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