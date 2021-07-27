Погода в Україні зміниться кардинально вже найближчими днями
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, вже 28 липня в багатьох регіонах пройдуть грозові дощі, а причиною цьому стану два циклони, які буду "господарювати" в Європі.
Діденко зазначила, що опадів варто очікувати жителям західних і північних областях України.
"Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що зачепляться за північні райони Сумщини та Чернігівщини", - поділилася синоптик.
Згідно з прогнозом, вже до вечора дощі пройдуть і центральних областях країни.
"Під час гроз можливі шквали і град", - попередила синоптик.
Разом з опадами в Україну прийде і спека-в середу стовпчики термометрів піднімуться до 28-33 градусів вище нуля.
Разом з опадами в Україну прийде і спека-в середу стовпчики термометрів піднімуться до 28-33 градусів вище нуля.
Також синоптик повідомила, що зниження температури спостерігатиметься лише на початку наступного тижня.
Нагадаємо, що аномальна спека увірветься в Україну після нетривалої паузи: свіжий прогноз.
Також Politeka розповідала, що на цілий регіон обрушаться грози і град, місцевих жителів попередили про небезпеку.
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