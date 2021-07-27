За словами фахівця, вже 28 липня в багатьох регіонах пройдуть грозові дощі, а причиною цьому стану два циклони, які буду "господарювати" в Європі.

Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Діденко зазначила, що опадів варто очікувати жителям західних і північних областях України.

"Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що зачепляться за північні райони Сумщини та Чернігівщини", - поділилася синоптик.

Згідно з прогнозом, вже до вечора дощі пройдуть і центральних областях країни.

"Під час гроз можливі шквали і град", - попередила синоптик.



Разом з опадами в Україну прийде і спека-в середу стовпчики термометрів піднімуться до 28-33 градусів вище нуля.

Також синоптик повідомила, що зниження температури спостерігатиметься лише на початку наступного тижня.