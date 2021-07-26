В Украине ожидается сильная непогода, которая нарушит покой украинцев

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, во вторник, 27 июля, на Западе будет объявлен I уровень опасности, желтый. Синоптики прогнозируют, что во вторник в западных областях возможен град, грозовые дожди и шквалы ветра до 15−20 м/с.

Стоит отметить, что для западных регионов ухудшение погодных условий не в новинку. На протяжении всего лета регион регулярно страдает от стихии. Часть западных областей страдали от наводнений, а половину областей засыпало градом размером с куриное яйцо.

Добавим, что синоптики предупреждали об особенностях погоды в конце июля – начале августа. Ранее сообщалось, что непогода особенно разгуляется в Украине в этот период. Ожидаются сильные грозы, бури и град.

Тем временем в Укргидрометцентре прогнозируют дождливую, но жаркую погоду для западных областей.

Напомним, что погода устроит температурные "качели", резкое похолодание перерастет в жару до +40 градусов.

Также Politeka рассказывала, что Одесскому региону угрожает стихия: объявлен чрезвычайный уровень опасности.

А еще Politeka писала, что в Украину вернется сильная жара, дожди не смогут спасти ситуацию: какой будет погода с начала недели.