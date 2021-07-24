В Украине лето может затянуться, а метеорологи прогнозируют еще две волны изнуряющей жары

О том какая погода ждет украинцев рассказали синоптики изданию Сегодня.

По их словам, комфортная температура без сильной жары и обильных осадков сохранится до конца июля.

«На следующей неделе температура по Украине днем будет в пределах +23..+28 градусов. В некоторых районах в конце июля столбики могут подняться до +30 градусов, но изнуряющей жары не будет»,- заявили в Укргидрометцентре.

В тоже время в начале августа, грядет две волны потепления с повышением температуры до +35+37 градусов.

Синоптики поспешили заверить, что экстремальная жара ожидается только в южных регионах.

«Это может быть только на юге. В Киеве будет 30-33 градуса. Между этими волнами будет дождь", – озвучил свой прогноз на остаток лета Владислав Тимофеев.

Синоптик прогнозирует, затяжное лето, так как до середины сентября в Украине будет теплая погода.

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