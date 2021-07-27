По словам специалиста, уже 28 июля во многих регионах пройдут грозовые дожди, а причиной этому стану два циклона, которые буду "хозяйничать" в Европе.

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

Диденко отметила, что осадков стоит ожидать жителям западных и северных областях Украины.

"Днем в большинстве областей дожди притихнут, разве что зацепятся за северные районы Сумщины и Черниговщины", - поделилась синоптик.

Согласно прогнозу, уже к вечеру дожди пройдут и центральных областях страны.

"Во время гроз возможны шквалы и град", - предупредила синоптик.



Вместе с осадками в Украину придет и жара - в среду столбики термометров подымутся до 28-33 градусов выше ноля.

Также синоптик сообщила, что снижение температуры будет наблюдаться лишь в начале следующей недели.