Погода в Украине изменится кардинально уже в ближайшие дни
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже 28 июля во многих регионах пройдут грозовые дожди, а причиной этому стану два циклона, которые буду "хозяйничать" в Европе.
Диденко отметила, что осадков стоит ожидать жителям западных и северных областях Украины.
"Днем в большинстве областей дожди притихнут, разве что зацепятся за северные районы Сумщины и Черниговщины", - поделилась синоптик.
Согласно прогнозу, уже к вечеру дожди пройдут и центральных областях страны.
"Во время гроз возможны шквалы и град", - предупредила синоптик.
Вместе с осадками в Украину придет и жара - в среду столбики термометров подымутся до 28-33 градусов выше ноля.
Вместе с осадками в Украину придет и жара - в среду столбики термометров подымутся до 28-33 градусов выше ноля.
Также синоптик сообщила, что снижение температуры будет наблюдаться лишь в начале следующей недели.
Напомним, что аномальная жара ворвется в Украину после непродолжительной паузы: свежий прогноз.
Также Politeka рассказывала, что на целый регион обрушатся грозы и град, местных жителей предупредили об опасности.
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