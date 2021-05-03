Справжня трагедія розгорнулася в Миколаївській області, в результаті якої один військовий опинився в лікарні, інший - в морзі

1 травня близько 18:25 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Очакові по вул. Кінбурській у канаві біля сміттєзвалища виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. На померлому був одяг захисного кольору, схожий на формений, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП Миколаївської області.

Правоохоронці знайшли на місці злочину ніж і пістолет, які направили на експертизу.

Загиблим виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, який підозрювався у замаху на вбивство також військового. Тоді 23 квітня у дворі будинку по вулиці Бузькій в Очакові він вистрілив товаришеві по службі в голову і зник з місця події. Пораненого доставили в лікарню. За попередньою інформацією, конфлікт між чоловіками стався через дівчину.

На місці загибелі 26-річного військовослужбовця виявили записку, в якій говорилося: "кожному по заслугах" і з іншого боку "50%".

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» з позначкою "самогубство".

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси молодий чоловік звів рахунки з життям перед цим залишивши передсмертну записку своїй дівчині. Труп 27-річного одесита знайшли в петлі в його квартирі на вулиці Єврейській. Напередодні він відправив прощальне послання на телефон своїй дівчині, в якому повідомив про намір накласти на себе руки.

"Привіт. Якщо я не скасував відправку цього повідомлення, значить все пішло за планом. З клубу я може бути і вийшов, але затримуватися тут далі явно вище моїх сил. Спасибі тобі за все і прости, що залишаю тебе. Побачимося на новому витку спіралі", - говорилося в посланні.

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