Настоящая трагедия развернулась в Николаевской области, в результате которой один военный оказался в больнице, другой - в морге

1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в Очакове по ул. Кинбурской в канаве возле свалки обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП Николаевской области.

Правоохранители нашли на месте преступления нож и пистолет, которые направили на экспертизу.

Погибшим оказался оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство также военного. Тогда 23 апреля во дворе дома по улице Бугской в Очакове он выстрелил сослуживцу в голову и скрылся с места происшествия. Раненого доставили в больницу. По предварительной информации, конфликт между мужчинами произошел из-за девушки.

На месте гибели 26-летнего военнослужащего обнаружили записку, в которой говорилось: "Каждому по заслугам" и с другой стороны "50%".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой "самоубийство".

Ранее мы сообщали, в центре Одессы молодой мужчина свел счеты с жизнью перед этим оставив предсмертную записку своей девушке. Труп 27-летнего одессита нашли в петле в его квартире на улице Еврейской. Накануне он отправил прощальное послание на телефон своей девушке, в котором сообщил о намерении покончить с собой.

«Привет. Если я не отменил отправку этого сообщения, значит всё пошло по плану. Из клуба я может быть и вышел, но задерживаться здесь дальше явно выше моих сил. Спасибо тебе за всё и прости, что оставляю тебя. Увидимся на новом витке спирали», - говорилось в послании.

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А еще Politeka писала, что молодой украинец ушел из жизни после возвращения из армии, но успел назвать виновного: "Это все из-за..."

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