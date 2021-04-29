В Кривом Роге школьница пыталась покончить жизнь самоубийством

Подробности случившегося сообщает "Информатор".

По предварительной информации, 14-летняя местная жительница наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.

Стоит отметить, что это далеко не единичный похожий случай в Украине.

Не так давно, с передозировкой медикаментов в больницу попала 16-летняя сумчанка.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

К счастью, угроза ее жизни миновала.

Также мы рассказывали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.

По словам ее подруги, девочка за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

Неизвестно, состояла ли девочка в одной из подростковых «групп смерти» или на отчаянный шаг ее толкнули личные причины.

Родители погибшей утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

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