В Кривом Роге школьница пыталась покончить жизнь самоубийством
Подробности случившегося сообщает "Информатор".
По предварительной информации, 14-летняя местная жительница наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.
Стоит отметить, что это далеко не единичный похожий случай в Украине.
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Внезапно оборвалась жизнь известного актера: вдова сообщила причину смерти и подробности
Не так давно, с передозировкой медикаментов в больницу попала 16-летняя сумчанка.
Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.
К счастью, угроза ее жизни миновала.
Также мы рассказывали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.
По словам ее подруги, девочка за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.
Неизвестно, состояла ли девочка в одной из подростковых «групп смерти» или на отчаянный шаг ее толкнули личные причины.
Родители погибшей утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».
Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.