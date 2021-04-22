В Запорожье школьница покончили жизнь самоубийством и оставила предсмертную записку
Об этом сообщает местное издание "Пресс-центр".
В тексте письма девочка сообщили об издевательства со стороны сверстников и педагогов школы, в которой она училась.
Также она выразила надежду, что оскорблявшую учеников учительницу накажут.
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Она призналась, что уже неоднократно предпринимала попытки расстаться с жизнью. По предварительной информации, девочка повесилась.
В полиции сообщили, что в учебном заведении уже проводится проверка по фактам возможного буллинга.
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