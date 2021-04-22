В Запорожье школьница покончили жизнь самоубийством и оставила предсмертную записку

Об этом сообщает местное издание "Пресс-центр".

В тексте письма девочка сообщили об издевательства со стороны сверстников и педагогов школы, в которой она училась.

Также она выразила надежду, что оскорблявшую учеников учительницу накажут.

Она призналась, что уже неоднократно предпринимала попытки расстаться с жизнью. По предварительной информации, девочка повесилась.

В полиции сообщили, что в учебном заведении уже проводится проверка по фактам возможного буллинга.

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина покончила жизнь самоубийством. Тело женщины 44 летней женщины обнаружили в ее квартире.

Руки и лицо у нее были в крови. Известно, что незадолго до инцидента, 19 апреля работники соцслужб забрали у нее 5-летнего ребенка из-за того, что та злоупотребляла алкоголем.