COVID-19 забрав життя молодої української дизайнерки Вікторії Чукарової

36-річна українка не змогла оговтатися від ускладнень коронавірусу, в результаті яких отримала 70% ураження легень. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала знайома дизайнерки Аня Нашора.

Трагедія сталася в Рівному. Вікторія Чукарова потрапила до лікарні з підтвердженим коронавірусом. У неї виявили 70% ураження легень, у зв'язку з чим жінку було вирішено підключити до ШВЛ.

Лікарі оцінювали стан дизайнера як важкий. Відновлення ускладнювало супутнє хронічне захворювання, яке також вимагало лікування. Медики боролися за життя жінки кілька днів, однак, на жаль, врятувати її так і не вдалося.

"Сьогодні померла Віка Чукарова. Царство Небесне. Вічна пам'ять", - написала у своєму пості Нашора.

Відомо, що дизайнер пішла з життя 31 Березня.

Раніше стало відомо про ще одну втрату для країни. Так, повідомлялося, що заслужений тренер України з боксу, Володимир Георгійович, помер 1 квітня. Причиною смерті легенди українського спорту став коронавірус.

"25 березня Володимир Чечер відзначив свій ювілей — 80 років. Не стало легендарного тренера о 4 ранку 1 квітня", - повідомили в соцмережах.

Нагадаємо, не стало легендарного українця, тільки тиждень тому відсвяткував ювілей: "вічна пам'ять...".

Як повідомляла Politeka, 1 квітня зафіксовано антирекорд: в Одеській області більше п'яти десятків жертв від вірусу, зведення.

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