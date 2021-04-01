"25 марта Владимир Чечер отметил свой юбилей — 80 лет. Не стало легендарного тренера в 4 утра 1 апреля", - говорится в сообщении.

Он приобщил к боксу и воспитал десятки первоклассных боксеров, сотни разрядников и кандидатов в мастера спорта, в том числе чемпиона Европы среди профессионалов Сергея Девакова.

Свою карьеру он начал еще в далеком 1968 году.



В 2011 году Владимира Георгиевич был награжден памятной медалью «За заслуги в развитии бокса Украины».

Украинцы и воспитанники тренера выразили соболезнования в связи с тяжелой утратой.

"Очень жаль. Хороший был тренер и человек", "Вечная память моему тренеру, который учил нас не только боксу, а и принципам, которым всегда нужно следовать в жизни", "Вечная память, упокой его душу", - писали в сети.