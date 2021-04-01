Ушел из жизни легендарный тренер по боксу Владимир Чечер
Как передает Politeka.net, горестную весть сообщили в Facebook-сообществе "Наш Николаев".

Заслуженный тренер Украины по боксу, Владимир Георгиевич, умер 1 апреля. Причиной смерти легенды украинского спорта стал коронавирус.

"25 марта Владимир Чечер отметил свой юбилей — 80 лет. Не стало легендарного тренера в 4 утра 1 апреля", - говорится в сообщении.

Свою карьеру он начал еще в далеком 1968 году.

Он приобщил к боксу и воспитал десятки первоклассных боксеров, сотни разрядников и кандидатов в мастера спорта, в том числе чемпиона Европы среди профессионалов Сергея Девакова.

В 2011 году Владимира Георгиевич был награжден памятной медалью «За заслуги в развитии бокса Украины».

Украинцы и воспитанники тренера выразили соболезнования в связи с тяжелой утратой.
"Очень жаль. Хороший был тренер и человек", "Вечная память моему тренеру, который учил нас не только боксу, а и принципам, которым всегда нужно следовать в жизни", "Вечная память, упокой его душу", - писали в сети.

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