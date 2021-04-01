COVID-19 унес жизнь молодой украинской дизайнера Виктории Чукаровой

36-летняя украинка не смогла оправиться от осложнений коронавируса, в результате которых получила 70% поражения легких. Об этом на своей странице в Фейсбук написала знакомая дизайнера Аня Нашора.

Трагедия произошла в Ровно. Виктория Чукарова попала в больницу с подтвержденным коронавирусом. У нее обнаружили 70% поражения легких, в связи с чем женщину было решено подключить к ИВЛ.

Врачи оценивали состояние дизайнера как тяжелое. Выздоровление усложняло сопутствующее хроническое заболевание, которое также требовало лечения. Медики боролись за жизнь женщины несколько дней, однако, к сожалению, спасти ее так и не удалось.

«Сегодня умерла Вика Чукарова. Царство небесное. Вечная память», - написала в своем посте Нашора.

Известно, что дизайнер ушла из жизни 31 марта.

Ранее стало известно о еще одной потере для страны. Так, сообщалось, что заслуженный тренер Украины по боксу, Владимир Георгиевич, умер 1 апреля. Причиной смерти легенды украинского спорта стал коронавирус.

"25 марта Владимир Чечер отметил свой юбилей — 80 лет. Не стало легендарного тренера в 4 утра 1 апреля", - сообщили в соцсетях.

Напомним, не стало легендарного украинца, только неделю назад отпраздновал юбилей: "Вечная память...".

Как сообщала Politeka, 1 апреля зафиксирован антирекорд: в Одесской области больше пяти десятков жертв от вируса, сводка.

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