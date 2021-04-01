От коронавируса умер двухмесячный младенец

Об этом передали в пресс-службе Харьковского лабораторного центра Минздрава.

Ребенок из Бахмута Донецкой области находился на стационарном лечении в Харьковской области.

В больнице Харькова умер 2-месячный младенец от коронавируса, у малыша была сопутствующая патология - врожденные пороки сердца.

"Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть. За последние 3 дня от СОVID-19 умерло 2 ребенка. За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция унесла жизни", - говорится в сообщении.

Всего в Украине умерло от коронавируса уже 20 детей.

Ранее мы писали, что на 38-м году жизни скончался известный украинский фотограф Алексей Иванов, чьи работы неоднократно побеждали в престижных конкурсах.

Сердце Алексея Иванова остановилось в пятницу, 26 марта - накануне мужчина попал в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусом, в частности, двусторонним воспалением легких.

В тяжелом состоянии с низкой сатурацией Алексея перевели в реанимацию. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, все усилия медиков оказались напрасными, Алексей умер.

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