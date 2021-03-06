Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", розбурхала пляжним кадром з модним бікіні

Модель білизни і купальників з дівоцтва комплексувала з приводу фігури, адже вважала пишні форми недоліком, а досить швидко зростаючий бюст – і зовсім проблемою. Тому Демі почала фанатично скидати вагу заради модельних параметрів.

І лише після того, як її відправили лікуватися в лікарню, дівчина зрозуміла, чому надходила неправильно. Після довгої терапії Демі перетворила свої мінуси в плюси, а пишний бюст став її візитною карткою.

У кольоровому бікіні з оборками Роуз показала засмаглу фігуру на пляжі. Причому дівчина не стала наносити яскравий макіяж і доповнювати свій літній лук іншими деталями. Завдяки мінімалістичному образу вся увага була прикута саме до самої Роуз.

На іншому фото дівчина одягла коротке біле плаття з квітковим принтом і глибоким декольте на завязочках. Сидячи на столі і дивлячись убік від об'єктива, Демі закинула ногу на ногу а рукою притримувала чайник.

"Абсолютно чарівні 😍; ти божественний і повний ангел; Красиво, не обпекися❤;️❤️; красиве фото; Красиво; так звичайно 👍; виглядає приголомшливо; красиве тіло; Активний вигляд💯❤❤❤; закоханий в твій стиль! Ти як завжди виглядаєш приголомшливо ❤⚘; чудова красуня ❤ можна обпектися; приємного проведення часу, бережи тебе Бог; Ти виглядаєш такою милою і чарівною", - пишуть фанати.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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