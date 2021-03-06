Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", взбудоражила пляжным кадром с модным бикини

Модель белья и купальников с девства комплексовала по поводу фигуры, ведь считала пышные формы недостатком, а довольно быстро растущий бюст – и вовсе проблемой. Поэтому Деми начала фанатично сбрасывать вес ради модельных параметров.

И лишь после того, как ее отправили лечиться в больницу, девушка поняла, почему поступала неправильно. После долгой терапии Деми превратила свои минусы в плюсы, а пышный бюст стал ее визитной карточкой.

В цветном бикини с оборками Роуз показала загорелую фигуру на пляже. Причем девушка не стала наносить яркий макияж и дополнять свой летний лук другими деталями. Благодаря минималистичному образу все внимание было приковано именно к самой Роуз.

На другом фото девушка надела короткое белое платье с цветочным принтом и глубоким декольте на завязочках. Сидя на столе и смотря в сторону от объектива, Деми закинула ногу на ногу а рукой придерживала чайник.

«Абсолютно очаровательны 😍; Ты божественный и полный ангел; Красиво, не обожгись❤; ️❤️; Красивое фото; Красиво; Да конечно 👍; выглядит потрясающе; Красивое тело; Активный вид💯❤❤❤; Влюблен в твой стиль! Ты как всегда выглядишь потрясающе ❤⚘; Великолепная красотка ❤ можно обжечься; Приятного времяпрепровождения, храни тебя Бог; Ты выглядишь такой милой и очаровательной», - пишут фанаты.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике