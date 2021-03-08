Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала зухвалий образ в чорному

Модель звикла до компліментів, адже її пишні форми нікого не залишають байдужими. Бюст шостого розміру і округліше стегна Анастасія завжди підкреслює певним чином, щоб продемонструвати фігуру у всій красі.

Так як дівчина займається в основному рекламою білизни і купальників, її образи виглядають дещо пікантно.

Зокрема, цього разу Анастасія вирішила надіти чорний боді без принтів і прикрас, а також доповнила наряд лаковими ботфортами і таким же чорним лаковим плащем, який навмисно розкрила.

Як можна помітити, в зухвалому вигляді Квітко відчувала себе більш ніж впевнено:

"Господи, Ти благословення, такий чудовий шедевр ❤️ ловимо солодке; мені подобаються 2 але вони всі🔥 🔥; чудово❤️; красиво😍; розбив телефон, коли вона мені сподобалася😂; номер 2 для мене, але дивовижніше у всіх сенсах 3; красиво🔥; 1 красива дівчина; завжди на місці АК❤️; все це фото. Ти така красива і бездоганна".

Не давно на одній зі сторінок, присвячених Квітко, з'явився сміливий кадр-дівчина позувала в одному білому боді і розпустила довге світле волосся. Мокрі локони зірка вважала за краще підняти, показуючи себе у всій красі.

А ось тонка і напівпрозора тканина її одягу не приховала того факту, що Анастасія залишилася без ліфчика. Примітно, що дівчина не стала приховувати це, а навпаки постаралася виділити даний акцент.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою " Кім " у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.