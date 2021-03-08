Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала дерзкий образ в черном

Модель привыкла к комплиментам, ведь ее пышные формы никого не оставляют равнодушными. Бюст шестого размера и округлее бедра Анастасия всегда подчеркивает определенным образом, чтобы продемонстрировать фигуру во всей красе.

Так как девушка занимается в основном рекламой белья и купальников, ее образы выглядят несколько пикантно.

В частности, в этот раз Анастасия решила надеть черный боди без принтов и украшений, а также дополнила наряд лаковыми ботфортами и таким же черным лаковым плащом, который намеренно распахнула.

Как можно заметить, в дерзком виде Квитко чувствовала себя более чем уверено:

«Господи, ты благословение, такой великолепный шедевр ❤️ ловим сладкое; Мне нравятся 2 но они все 🔥🔥; Великолепно ❤️; Красиво 😍; разбил телефон, когда она мне понравилась😂; Номер 2 для меня, но удивительней во всех смыслах 3; Красиво 🔥; 1 красивая девушка; Всегда на месте АК ❤️; Все это фото. Ты такая красивая и безупречная».

Не давно на одной из страниц, посвященных Квитко, появился смелый кадр – девушка позировала в одном белом боди и распустила длинные светлые волосы. Мокрые локоны звезда предпочла приподнять, показывая себя во всей красе.

А вот тонкая и полупрозрачная ткань ее одежды не скрыла того факта, что Анастасия осталась без лифчика. Примечательно, что девушка не стала скрывать это, а наоборот постаралась выделить данный акцент.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.