Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала дерзкий образ в черном
Модель привыкла к комплиментам, ведь ее пышные формы никого не оставляют равнодушными. Бюст шестого размера и округлее бедра Анастасия всегда подчеркивает определенным образом, чтобы продемонстрировать фигуру во всей красе.
Так как девушка занимается в основном рекламой белья и купальников, ее образы выглядят несколько пикантно.
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В частности, в этот раз Анастасия решила надеть черный боди без принтов и украшений, а также дополнила наряд лаковыми ботфортами и таким же черным лаковым плащом, который намеренно распахнула.
Как можно заметить, в дерзком виде Квитко чувствовала себя более чем уверено:
«Господи, ты благословение, такой великолепный шедевр ❤️ ловим сладкое; Мне нравятся 2 но они все 🔥🔥; Великолепно ❤️; Красиво 😍; разбил телефон, когда она мне понравилась😂; Номер 2 для меня, но удивительней во всех смыслах 3; Красиво 🔥; 1 красивая девушка; Всегда на месте АК ❤️; Все это фото. Ты такая красивая и безупречная».
Не давно на одной из страниц, посвященных Квитко, появился смелый кадр – девушка позировала в одном белом боди и распустила длинные светлые волосы. Мокрые локоны звезда предпочла приподнять, показывая себя во всей красе.
А вот тонкая и полупрозрачная ткань ее одежды не скрыла того факта, что Анастасия осталась без лифчика. Примечательно, что девушка не стала скрывать это, а наоборот постаралась выделить данный акцент.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.
Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.