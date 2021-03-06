Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в басейні
На фото дівчина стояла біля води і розповідала свої враження від плавання. Кузнєцова натягнула червоний купальник з великим декольте, який тільки купила. Модель зовсім не бентежилася того, що пишний бюст прямо випирає з купальника, тому хвалилася мокрими розкішними "бомбочками". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторіночку знаменитості.
"Ну що хлопці? Знову в басейн. Як вам новий купальник. Не встигла, але тут проходять ще групові тренування і дивіться-Година-пік, а людей мало. Клас", - розповіла Міла.
"Після вчорашнього плавання у мене такий заряд енергії, що відразу прийшла сьогодні поплавати. Плавання дуже зміцнює спину. Я в захваті", - додала Кузнєцова, захоплюючись дозвіллям.
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"500 метром за 23 хвилини, вчора за 22 - буду виправляти", - уклала модель, швидше за все маючи на увазі, що це було 22 і 23 секунди, а не хвилини.
Ми писали, що українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова прикувала до себе захоплені погляди.
Так, Міла позувала на прем'єрному концерті "Дизель Шоу", сидячи в залі в рядах. Дівчина була в обтягуючій кофтині молочного відтінку, її Пишна Краса вмістилася ідеально. На обличчі блондинки виблискувала захисна маска.
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