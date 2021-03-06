Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в бассейне

На фото девушка стояла у воды и рассказывала свои впечатления от плавания. Кузнецова натянула красный купальник с большим декольте, который только купила. Модель совсем не смущалась того, что пышный бюст прямо выпирает из купальника, поэтому хвасталась мокрыми роскошными "бомбочками". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниччку знаменитости.

"Ну что ребята? Снова в бассейн. Как вам новый купальник. Не успела, но тут проходят еще групповые тренировки и смотрите - час-пик, а людей мало. Класс", - рассказала Мила.

"После вчерашнего плаванья у меня такой заряд энергии, что сразу пришла сегодня поплавать. Плаванье очень укрепляет спину. Я в восторге", - добавила Кузнецова, восхищаясь досугом.

"500 метром за 23 минуты, вчера за 22 - буду исправлять", - заключила модель, скорее всего имея в виду, что это было 22 и 23 секунды, а не минуты.

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Так, Мила позировала на премьерном концерте "Дизель Шоу", сидя в зале в рядах. Девушка была в обтягивающей кофточке молочного оттенка, ее пышная красота уместилась идеально. На лице блондинки сверкала защитная маска.

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