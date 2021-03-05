Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером, показала, как развлекается в сафари-парке

На кадрах Мила показалась в красном платье в горошек с большим декольте. Звезда сначала покормила одного тигра с бутылочки, которого уложили рядом с Кузнецовой, а после этого взяла на бюст второго малыша. Рядом с девушкой можно было увидеть несколько львов, тоже маленьких. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Повелительница львов и тигров", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ягода хорошая", "Ого. Класс, я бы тоже хотела попробовать, если честно ", "Ты очень красивая и крутое видео, как ты кормишь львов с тиграми", "Какие шикарные фотографии прекрасной милой дамы и детенышей, приятного вам дня, особенная леди", "Что это за место? Как туда попасть можно?", "Вау , какие красивые и милые тигренке... Я бы тоже хотела их покормить".

Мы писали, ччто известная модель Мила Кузнецова с 15-м размером бюста показала себя в весьма откровенном купальнике.

На фото Мила позировала в красном купальнике, который напоминал купальный костюм из сериала «Спасатели Малибу». Декольте купальника поражало, ведь оно доходило аж до пупка.

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