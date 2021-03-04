Известная модель Мила Кузнецова с 15-м размером бюста показала себя в весьма откровенном купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка поделилась кадром, сделанным в бассейне. Как известно, красотка активно занимается спортом, чтобы поддерживать свое тело в тонусе.

На фото Мила позировала в красном купальнике, который напоминал купальный костюм из сериала «Спасатели Малибу». Декольте купальника поражало, ведь оно доходило аж до пупка.

«Просто волшебно», - подписала фото Мила.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Поклонники пришли в восторг не только от пышных форм модели, но и от яркого образа, который ассоциируется с соблазнительными пляжными красотками.

«Вау, ты как всегда выглядишь очень стильно, даже в купальнике», «Дважды волшебно!», «Мила, ты очень классно выглядишь в красном купальнике», «Вы похожи на великолепную спасательницу», «Великолепная девушка», «Так горячо», «Тебе не сложно плавать с такой грудью?», «У тебя очень классная талия, мне есть к чему стремиться», «Вы очень красивая девушка и этот купальник невероятно идет тебе», «Ух-ты, я тебя с такой прической еще не видела, тебе очень идет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что украинка с 15-м размером бюста повторила легендарную сцену из фильма "Сияние": "Тут близняшки другие".

Как сообщала Politeka, украинке с 15-м размером бюста пришлось подтянуть выпавшую "гордость" ремешками: "Господи, они еще больше стали!".

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером выгуляла свою главную "драгоценность", заставив завидовать: "Какой большой сундук".