Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала пристрасний образ господині кухні

Пишнотіла модель з яскравою зовнішністю звикла вражати публіку кокетливими нарядами і навіть періодично робити косплей. В цей же раз Демі вирішила перетворитися в яскраву шатенку з довгими нарощеними пасмами, зав'язаними в хвостики, і зобразити господиню на кухні.

Дівчина одягла коротке біле плаття з квітковим принтом і глибоким декольте на завязочках. Сидячи на столі і дивлячись убік від об'єктива, Демі закинула ногу на ногу а рукою притримувала чайник.

Майже непомітний макіяж і відсутність прикрас тільки надали дівчата кокетливого і стильного вигляду на кухні. Завдяки мінімуму деталей Роуз виглядала помітно миліше:

"Абсолютно чарівні 😍; ти божественний і повний ангел; Красиво, не обпекися❤;️❤️; красиве фото; Красиво; так звичайно 👍; виглядає приголомшливо; красиве тіло; Активний вигляд💯❤❤❤; закоханий в твій стиль! Ти як завжди виглядаєш приголомшливо ❤⚘; чудова красуня ❤; приємного проведення часу, бережи тебе Бог; Ти виглядаєш такою милою і чарівною", - пишуть фанати.

Раньше Демі вважала, що не може впоратися із зайвою вагою і її фігура – це перешкода на шляху до модельного бізнесу. Лише після лікування і налагодження режиму харчування дівчина прийняла себе. Тепер те, що вона вважала недоліком і проблемою, є її гідністю.

Бюст зірки шостого розміру Демі всіляко підкреслює модними топами, крихітними ліфами і виділяє в цілому за допомогою до непристойності відкритих декольте. Як видно з фото, представлених в розділі Сторі, Роуз вирішила похвалитися черговою добавкою, яку почала приймати.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер