Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала страстный образ хозяйки кухни

Пышнотелая модель с яркой внешностью привыкла поражать публику кокетливыми нарядами и даже периодически делать косплей. В этот же раз Деми решила превратиться в яркую шатенку с длинными наращенными прядями, завязанными в хвостики, и изобразить хозяйку на кухне.

Девушка надела короткое белое платье с цветочным принтом и глубоким декольте на завязочках. Сидя на столе и смотря в сторону от объектива, Деми закинула ногу на ногу а рукой придерживала чайник.

Почти незаметный макияж и отсутствие украшений только придали девушки кокетливого и стильного вида на кухне. Благодаря минимуму деталей Роуз выглядела заметно милее:

«Абсолютно очаровательны 😍; Ты божественный и полный ангел; Красиво, не обожгись❤; ️❤️; Красивое фото; Красиво; Да конечно 👍; выглядит потрясающе; Красивое тело; Активный вид💯❤❤❤; Влюблен в твой стиль! Ты как всегда выглядишь потрясающе ❤⚘; Великолепная красотка ❤; Приятного времяпрепровождения, храни тебя Бог; Ты выглядишь такой милой и очаровательной», - пишут фанаты.

Ранее Деми считала, что не может справиться с лишним весом и ее фигура – это помеха на пути к модельному бизнесу. Лишь после лечения и налаживания режима питания девушка приняла себя. Теперь то, что она считала недостатком и проблемой, является ее достоинством.

Бюст звезды шестого размера Деми всячески подчеркивает модными топами, крошечными лифами и выделяет в целом при помощи до неприличия открытых декольте. Как видно из фото, представленных в разделе Стори, Роуз решила похвастаться очередной добавкой, которую начала принимать.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике