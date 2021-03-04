Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала страстный образ хозяйки кухни
Пышнотелая модель с яркой внешностью привыкла поражать публику кокетливыми нарядами и даже периодически делать косплей. В этот же раз Деми решила превратиться в яркую шатенку с длинными наращенными прядями, завязанными в хвостики, и изобразить хозяйку на кухне.
Девушка надела короткое белое платье с цветочным принтом и глубоким декольте на завязочках. Сидя на столе и смотря в сторону от объектива, Деми закинула ногу на ногу а рукой придерживала чайник.
Почти незаметный макияж и отсутствие украшений только придали девушки кокетливого и стильного вида на кухне. Благодаря минимуму деталей Роуз выглядела заметно милее:
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Беременная Меган Маркл изумила сходством с возлюбленной деда принца Гарри: поразительное фото
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
Рада приняла новый закон по алиментам: платить будут даже бабушки и отчимы
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
«Абсолютно очаровательны 😍; Ты божественный и полный ангел; Красиво, не обожгись❤; ️❤️; Красивое фото; Красиво; Да конечно 👍; выглядит потрясающе; Красивое тело; Активный вид💯❤❤❤; Влюблен в твой стиль! Ты как всегда выглядишь потрясающе ❤⚘; Великолепная красотка ❤; Приятного времяпрепровождения, храни тебя Бог; Ты выглядишь такой милой и очаровательной», - пишут фанаты.
Ранее Деми считала, что не может справиться с лишним весом и ее фигура – это помеха на пути к модельному бизнесу. Лишь после лечения и налаживания режима питания девушка приняла себя. Теперь то, что она считала недостатком и проблемой, является ее достоинством.
Бюст звезды шестого размера Деми всячески подчеркивает модными топами, крошечными лифами и выделяет в целом при помощи до неприличия открытых декольте. Как видно из фото, представленных в разделе Стори, Роуз решила похвастаться очередной добавкой, которую начала принимать.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике