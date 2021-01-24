Британська модель Демі Роуз, яку в ЗМІ називають "британською копією Кардашьян", порадувала шанувальників новим пікантним фото, на якому можна роздивитись апетитні форми дівчини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Демі у соцмережі.

Так, в акаунті моделі з'явилась світлина, на якій вона позує у джинсовій куртці оверсайз. При цьому під нею у Демі нічого немає - ані футболки, ані ліфчика.

Також на Демі можна побачити коротенькі сірі шортики, які чудово підкреслюють виразну лінію талії і апетитні стегна дівчини. А через розстібнуту куртку можна побачити і груди моделі.

Очевидно, що кадр був зроблений під час професійної фотосесії - на моделі можна побачити яскравий макіяж, а також гарну зачіску - у неї заплетені дві французькі коси.

В коментарях фоловери Демі не стримують своїх емоцій та пишуть їй про те, яка вона гарна.

"Янгол", "Я мрію про таку жінку, як ти", "Поганці у грі", "Крута", "Дуже гарна", "Неймовірна", "Люблю тебе", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.