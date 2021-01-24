Британская модель Деми Роуз, которую в СМИ называют "британской копией Кардашьян", порадовала поклонников новым пикантным фото, на котором можно разглядеть аппетитные формы девушки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Деми в соцсети.

Так, в аккаунте модели появилась фотография, на которой она позирует в джинсовой куртке оверсайз. При этом под ней у Деми ничего нет - ни футболки, ни лифчика.

Также на Деми можно увидеть коротенькие серые шортики, которые прекрасно подчеркивают выразительную линию талии и аппетитные бедра девушки. А через расстегнутую куртку можно увидеть и грудь модели.

Очевидно, что кадр был сделан во время профессиональной фотосессии - на модели можно увидеть яркий макияж, а также красивую прическу - у нее заплетены в две французские косы.

В комментариях фолловеры Деми не сдерживают своих эмоций и пишут ей о том, какая она красивая.

"Ангел", "Я мечтаю о такой женщине, как ты", "Поганцы в игре", "Крутая", "Очень красивая", "Невероятная", "Люблю тебя", - пишут в комментариях.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "Черешеньки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о бюстгальтере.