Рідкісне фото Олександра Усика з дружиною показали в мережі
Кадр, на якому Олександр позує зі своєю дружиною Катериною на тлі святкової ялинки, розмістила близька подруга сім'ї, яка є популярним столичним фотографом.
Варто відзначити, що Олександру неймовірно пощастило з дружиною, у дівчини приголомшлива зовнішність і фігура.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український боксер Владислав Сіренко заявив, що хотів би провести поєдинок проти співвітчизника Олександра Усика.
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"Саша-дуже крутий боксер, який своїми боями показує свій клас. Мене, як молодого проспекту, він мотивує прагнути і наблизитися до нього, як можна ближче.
Що стосується можливого бою з ним, то все може бути. Звичайно, я хотів би боксувати з Олександром. Коли я зможу дістатися до його рівня, нам доведеться з ним побитися", - зазначив Сіренко.
Крім того, український боксер Олександр Усик повідомив, з ким хоче зійтися на рингу наступного разу.
У супертяжа є всі можливості завоювати пояс WBO, але політика спортивної організації створює певні складнощі.
"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій", - зізнався Олександр Усик.
Як писала Politeka, Усик зізнався, що робить з дружиною після тривалої розлуки.
Нагадавши, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.
Також Politeka писала, що Усик зізнався в любові до радянського кінематографу.