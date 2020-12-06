Рідкісне фото Олександра Усика з дружиною показали в мережі

Кадр, на якому Олександр позує зі своєю дружиною Катериною на тлі святкової ялинки, розмістила близька подруга сім'ї, яка є популярним столичним фотографом.

Варто відзначити, що Олександру неймовірно пощастило з дружиною, у дівчини приголомшлива зовнішність і фігура.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український боксер Владислав Сіренко заявив, що хотів би провести поєдинок проти співвітчизника Олександра Усика.

"Саша-дуже крутий боксер, який своїми боями показує свій клас. Мене, як молодого проспекту, він мотивує прагнути і наблизитися до нього, як можна ближче.

Що стосується можливого бою з ним, то все може бути. Звичайно, я хотів би боксувати з Олександром. Коли я зможу дістатися до його рівня, нам доведеться з ним побитися", - зазначив Сіренко.

Крім того, український боксер Олександр Усик повідомив, з ким хоче зійтися на рингу наступного разу.

У супертяжа є всі можливості завоювати пояс WBO, але політика спортивної організації створює певні складнощі.

"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій", - зізнався Олександр Усик.

Як писала Politeka, Усик зізнався, що робить з дружиною після тривалої розлуки.

Нагадавши, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.

Також Politeka писала, що Усик зізнався в любові до радянського кінематографу.