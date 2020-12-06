Редкое фото Александра Усика с супругой показали в сети

Кадр, на котором Александр позирует со своей супругой Катериной на фоне праздничной елки, разместила близкая подруга семьи, которая является популярным столичным фотографом.

Стоит отметить, что Александру невероятно повезло с женой, у девушки потрясающая внешность и фигура.

Напомним, ранее мы писали, что украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что хотел бы провести поединок против соотечественника Александра Усика.

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"Саша — очень крутой боксер, который своими боями показывает свой класс. Меня, как молодого проспекта, он мотивирует стремиться и приблизиться к нему, как можно ближе.

Что касается возможного боя с ним, то все может быть. Конечно, я хотел бы боксировать с Александром. Когда я смогу добраться до его уровня, нам придется с ним подраться", — отметил Сиренко.

Кроме того, украинский боксер Александр Усик сообщил, с кем хочет сойтись на ринге в следующий раз.

усик

У супертяжаесть все возможности завоевать пояс WBO, но политика спортивной организации создает определенные сложности.

"В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой", - признался Александр Усик.

Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

Также Politeka писала, что Усик признался в любви к советскому кинематографу.