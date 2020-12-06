Український боксер Владислав Сіренко повідомив, що хотів би провести бій проти Олександра Усика

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу "Інтер".

"Саша-дуже крутий боксер, який своїми боями показує свій клас. Мене, як молодого проспекта, він мотивує прагнути і наблизитися до нього, як можна ближче.

Існує в історії боксу багато прикладів, коли боксери переходили їх крузервейта в хевівейт і домагалися там хороших результатів. Наприклад, Евандер Холіфілд. Наскільки це буде можливо у випадку з Олександром, я не можу сказати. Я впевнений, що він готовий це зробити, він бився в любителях з дуже великими хлопцями".

Крім того Сіренко зізнався, що хотів би вийти з Усиком на ринг.

"Все може бути. Звичайно, я хотів би боксувати з Олександром. Коли я зможу дістатися до його рівня, нам доведеться з ним побитися", - сказав Сіренко.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зважився на одкровення після бою, в якому програв Теофімо Лопесу.

17 жовтня спортсмени зустрілися на рингу в Лас-Вегасі і поборолися за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. У підсумку американець отримав перемогу і титул за одноголосним рішенням суддів. Після розгромної поразки Василь Ломаченко більше місяця зберігав мовчання в "Instagram", проте напередодні в соцмережі з'явилося відео з анонсом його інтерв'ю.

На опублікованих кадрах боксер постав у синьому светрі на блискавці, темних джинсах і кросівках. Василь сидить перед журналістом у кріслі і щось розповідає, на жаль, ролик не передає звук.

Користувачі соцмережі підтримали Ломаченка після поразки і висловили надію, що він зможе повернути свої пояси.

Нагадавши, гучна поразка Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину: "це було..."

Як повідомляла Politeka, Усик назвав головну причину поразки Ломаченка: "теофімо допомогли"

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