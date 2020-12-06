Украинский боксер Владислав Сиренко сообщил, что хотел бы провести бой против Александра Усика

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Интер".

"Саша – очень крутой боксер, который своими боями показывает свой класс. Меня, как молодого проспекта, он мотивирует стремиться и приблизиться к нему, как можно ближе.

Существует в истории бокса много примеров, когда боксеры переходили их крузервейта в хэвивейт и добивались там хороших результатов. Например, Эвандер Холифилд. Насколько это будет возможно в случае с Александром, я не могу сказать. Я уверен, что он готов это сделать, он дрался в любителях с очень большими ребятами".

Кроме того Сиренко признался, что хотел бы выйти с Усиком на ринг.

"Все может быть. Конечно, я хотел бы боксировать с Александром. Когда я смогу добраться до его уровня, нам придется с ним подраться", – сказал Сиренко.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко решился на откровения после боя, в котором проиграл Теофимо Лопесу.

17 октября спортсмены встретились на ринге в Лас-Вегасе и поборолись за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В итоге американец получил победу и титул по единогласному решению судей. После разгромного поражения Василий Ломаченко больше месяца хранил молчание в "Инстаграм", однако накануне в соцсети появилось видео с анонсом его интервью.

На опубликованных кадрах боксер предстал в синем свитере на молнии, темных джинсах и кроссовках. Василий сидит перед журналистом в кресле и что-то рассказывает, к сожалению, ролик не передает звук.

Пользователи соцсети поддержали Ломаченко после поражения и выразили надежду, что он сможет вернуть свои пояса.

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».