На українців почали нападати небезпечні хижаки
Про це повідомив телеканал "2+2" .
До людських будинків вовки приходять вночі, кажуть жителі Ворохти. Вони полюють за легкою здобиччю, наприклад за домашніми собаками, яких вони вбили вже більше десятка.
За словами лісників, хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше.
Зараз просять жителів Ворохти бути обережними і особливо стежити за дітьми, так як на дорослих хижаки нападають рідко.
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Раніше ми писали, що в Одеському ставку зловили екзотичну рибу, яка водиться в річках Амазонки.
Рибу спіймали діти в Дюківському парку в минулі вихідні. Нею виявилася арована серибриста, яку за словами гідробілога Володимира Самайчука, зустріти в Україні велика рідкість, так як цей хижак мешкає тільки в теплих водах Амазонки.
Гідробіолог стверджує, що рибу, очевидно, хтось випустив у ставок. Причому недавно, адже прожити при температурі +10 градусів вона могла б не більше години.
Крім того, це досить велика особина і за неї на ринку дають від 1500 до 2000 гривень.
Нагадавши, українців попередили про проблеми через локдауну, пенсії і зарплати під загрозою.
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