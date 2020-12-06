На українців почали нападати небезпечні хижаки

Раніше ми писали, що в Одеському ставку зловили екзотичну рибу, яка водиться в річках Амазонки.

Рибу спіймали діти в Дюківському парку в минулі вихідні. Нею виявилася арована серибриста, яку за словами гідробілога Володимира Самайчука, зустріти в Україні велика рідкість, так як цей хижак мешкає тільки в теплих водах Амазонки.

Гідробіолог стверджує, що рибу, очевидно, хтось випустив у ставок. Причому недавно, адже прожити при температурі +10 градусів вона могла б не більше години.

Крім того, це досить велика особина і за неї на ринку дають від 1500 до 2000 гривень.

Нагадавши, українців попередили про проблеми через локдауну, пенсії і зарплати під загрозою.

Як повідомляла Politeka, технічний дефолт, зроблено важливу заяву про дефіцит бюджету і що буде далі

Також Politeka писала, що МФВ надасть Україні новий транш, важливе повідомлення Кабміну.