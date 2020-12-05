Конфлікт у школі почався після зробленого жінкою зауваження

Співробітниця навчального закладу в російському місті Хабаровську кричала на школяра з нецензурними словами і погрожувала "влаштувати" йому після уроків.

Дитина грубо відповідала їй, в після того як він назвав жінку "соплею", вона вдарила його по щоці. Семикласник вдарив прибиральницю у відповідь, розняла їх вчителька.

Подію встиг зняти на відео однокласник хлопчика.

Як повідомляють росЗМІ, прокуратура почала перевірку у зв'язку із застосуванням насильства щодо неповнолітнього.

"У соціальних мережах розміщено відео з нецензурною промовою технічного працівника середньої школи № 49 міста Хабаровськ і застосуванням насильства щодо неповнолітнього. В ході перевірки буде дана оцінка діям посадових осіб, які допустили цю ситуацію", - повідомляється на сайті прокуратури.

Уборщица подралась с семиклассником прямо в учебном кабинете. Из-за чего начался спор, неизвестно, но женщина в итоге не выдержала и влепила мальчику пощёчину. Тот терпеть не стал и дал ей сдачи. Конфликты в школах выходят на какой-то новый уровень pic.twitter.com/wgrlA1K6Wm — Лента.ру (@lentaruofficial) December 3, 2020

Раніше ми писали, що в Харкові школяр під час уроку набрав в рот антисептик і підпалив рідину.

Про це повідомила пресслужба ювенальної превенції Нацполіції Харківщини.

Підліток порушив навчальний процес І наражав на небезпеку себе і оточуючих учнів. Правоохоронці зібрали матеріали про адміністративне правопорушення щодо батьків хлопця.

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