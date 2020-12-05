Конфлікт у школі почався після зробленого жінкою зауваження
Співробітниця навчального закладу в російському місті Хабаровську кричала на школяра з нецензурними словами і погрожувала "влаштувати" йому після уроків.
Дитина грубо відповідала їй, в після того як він назвав жінку "соплею", вона вдарила його по щоці. Семикласник вдарив прибиральницю у відповідь, розняла їх вчителька.
Подію встиг зняти на відео однокласник хлопчика.
Як повідомляють росЗМІ, прокуратура почала перевірку у зв'язку із застосуванням насильства щодо неповнолітнього.
Пухнаста Дорофєєва в міні вразила наповал зухвалою красою, Дантесу пора ревнувати: "Це вау"
Трагедія назавжди пов'язала Каменських з екс-коханим, подробиці: "Настя і Вова дивом вижили"
"Хворі кричать і повзуть до вікон": ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі
Обірвалося життя зірки "Голосу", на останніх кадрах він встиг повідомити головне: "Випадково ввів собі..."
"У соціальних мережах розміщено відео з нецензурною промовою технічного працівника середньої школи № 49 міста Хабаровськ і застосуванням насильства щодо неповнолітнього. В ході перевірки буде дана оцінка діям посадових осіб, які допустили цю ситуацію", - повідомляється на сайті прокуратури.
Раніше ми писали, що в Харкові школяр під час уроку набрав в рот антисептик і підпалив рідину.
Про це повідомила пресслужба ювенальної превенції Нацполіції Харківщини.
Підліток порушив навчальний процес І наражав на небезпеку себе і оточуючих учнів. Правоохоронці зібрали матеріали про адміністративне правопорушення щодо батьків хлопця.
Нагадавши, влада збирається відправляти дітей до школи з п'яти років, українці в подиві: "може відразу з пологового будинку?"
Як повідомляла Politeka, до школи з п'яти років, в МОН зробили важливу заяву: "Відмова від 12-річної освіти..."
Також Politeka писала, що українських дітей хочуть відправити до школи з 5 років, що задумали в Міносвіти: "наші діти не гірші за тих, хто..."