Конфликт в школе начался после сделанного женщиной замечания
Сотрудница учебного заведения в российском городе Хабаровске кричала на школьника с нецензурными словами и грозилась "устроить" ему после уроков.
Ребенок грубо отвечал ей, в после того как он назвал женщину "соплей", она ударила его по щеке. Семиклассник ударил уборщицу в ответ, разняла их учительница.
Произошедшее успел снять на видео одноклассник мальчика.
Как сообщают росСМИ, прокуратура начала проверку в связи с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.
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"В социальных сетях размещено видео с нецензурной речью технического работника средней школы № 49 города Хабаровск и применением насилия в отношении несовершеннолетнего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших эту ситуацию", - сообщается на сайте прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Харькове школьник во время урока набрал в рот антисептик и поджег жидкость.
Об этом сообщила прессслужба ювенальной превенции Нацполиции Харьковщины.
Подросток нарушил учебный процесс и подвергал опасности себя и окружающих учеников. Правоохранители собрали материалы об административном правонарушении в отношении родителей парня.
Напомним, власти собираются отправлять детей в школу с пяти лет, украинцы в недоумении: "Может сразу с роддома?"
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Также Politeka писала, что украинских детей хотят отправить в школу с 5 лет, что задумали в Минобразования: "Наши дети не хуже тех, кто..."