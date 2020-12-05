Конфликт в школе начался после сделанного женщиной замечания

Сотрудница учебного заведения в российском городе Хабаровске кричала на школьника с нецензурными словами и грозилась "устроить" ему после уроков.

Ребенок грубо отвечал ей, в после того как он назвал женщину "соплей", она ударила его по щеке. Семиклассник ударил уборщицу в ответ, разняла их учительница.

Произошедшее успел снять на видео одноклассник мальчика.

Как сообщают росСМИ, прокуратура начала проверку в связи с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

"В социальных сетях размещено видео с нецензурной речью технического работника средней школы № 49 города Хабаровск и применением насилия в отношении несовершеннолетнего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших эту ситуацию", - сообщается на сайте прокуратуры.

Уборщица подралась с семиклассником прямо в учебном кабинете. Из-за чего начался спор, неизвестно, но женщина в итоге не выдержала и влепила мальчику пощёчину. Тот терпеть не стал и дал ей сдачи. Конфликты в школах выходят на какой-то новый уровень pic.twitter.com/wgrlA1K6Wm — Лента.ру (@lentaruofficial) December 3, 2020

Ранее мы писали, что в Харькове школьник во время урока набрал в рот антисептик и поджег жидкость.

Об этом сообщила прессслужба ювенальной превенции Нацполиции Харьковщины.

Подросток нарушил учебный процесс и подвергал опасности себя и окружающих учеников. Правоохранители собрали материалы об административном правонарушении в отношении родителей парня.

Напомним, власти собираются отправлять детей в школу с пяти лет, украинцы в недоумении: "Может сразу с роддома?"

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