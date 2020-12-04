Український боксер Іван Редкач відповів на звинувачення з боку свого колеги Олександра Усика в лицемірстві
Як передає Politeka.net, коментар спортсмен залишив на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, в одному з останніх інтерв'ю, Олександр Усик заявив, що з боку українців вболівати за Лопеса в бою проти Василя Ломаченка було лицемірством.
З такою думкою не погодився Іван Редкач. За його словами, за кого вболівати - це справа кожного, і в цьому немає нічого поганого.
"Я не повинен підтримувати і вболівати наприклад за Ломаченка. Я вибираю Лопеса. І справа не в тому, хто де живе, і хто де народився і хто у кого тренується. Вся справа в тому, хто мені подобається як спортсмен і людина, чиї якості мені ближче", - пояснив спортсмен.
Бразильська красуня з Victoria's Secret витягнулася на сонечку в занадто короткому топіку: "Спокушаєш..."
Кейт Міддлтон вирішила "посунути" Маркл і Гаррі, деталі переполоху в палаці: "Раз і назавжди..."
Обірвалося життя зірки "Голосу", на останніх кадрах він встиг повідомити головне: "Випадково ввів собі..."
По 8 тисяч гривень допомоги роздадуть українцям, плату за оренду скасують: "Гроші можуть отримати навіть ті, хто..."
Також він нагадав, що і сам вболівав за американця, оскільки зробив на нього ставку.
"Я підтримував і підтримую Лопеса. Я зробив ставку виходячи з мого вибору і тут немає ніякого лицемірства", - підсумував боксер.
Нагадаємо, 17 жовтня в Лас-Вегасі 23-річний американець Теофімо Лопес об'єднав титули в легкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів Василя Ломаченка.
Також ми повідомляли, що американський боксер зізнався в інтерв'ю, що слабкою стороною українця стали його короткі руки. За словами Лопеса, він зміг перемогти завдяки роботі на дистанції.
Нагадаємо, гучна поразка Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину: "це було..."
Як повідомляла Politeka, Усик назвав головну причину поразки Ломаченка: "теофімо допомогли"
Також Politeka писала, що розсекречені плани Ломаченка після перемоги над Кемпбеллом: "має відбутися бій».