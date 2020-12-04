Український боксер Іван Редкач відповів на звинувачення з боку свого колеги Олександра Усика в лицемірстві

Як передає Politeka.net, коментар спортсмен залишив на своїй сторінці в Instagram.



Нагадаємо, в одному з останніх інтерв'ю, Олександр Усик заявив, що з боку українців вболівати за Лопеса в бою проти Василя Ломаченка було лицемірством.

З такою думкою не погодився Іван Редкач. За його словами, за кого вболівати - це справа кожного, і в цьому немає нічого поганого.

"Я не повинен підтримувати і вболівати наприклад за Ломаченка. Я вибираю Лопеса. І справа не в тому, хто де живе, і хто де народився і хто у кого тренується. Вся справа в тому, хто мені подобається як спортсмен і людина, чиї якості мені ближче", - пояснив спортсмен.

Також він нагадав, що і сам вболівав за американця, оскільки зробив на нього ставку.

"Я підтримував і підтримую Лопеса. Я зробив ставку виходячи з мого вибору і тут немає ніякого лицемірства", - підсумував боксер.

Нагадаємо, 17 жовтня в Лас-Вегасі 23-річний американець Теофімо Лопес об'єднав титули в легкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів Василя Ломаченка.

Також ми повідомляли, що американський боксер зізнався в інтерв'ю, що слабкою стороною українця стали його короткі руки. За словами Лопеса, він зміг перемогти завдяки роботі на дистанції.

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