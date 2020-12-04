Украинский боксер Иван Редкач ответил на обвинение со стороны своего коллеги Александра Усика в лицемерии

Как передает Politeka.net, комментарий спортсмен оставил на своей страничке в Instagram.



Напомним, в одном из последних интервью, Александр Усик заявил, что со стороны украинцев болеть за Лопеса в бою против Василия Ломаченко было лицемерием.

С таким мнением не согласился Иван Редкач. По его словам, за кого болеть - это дело каждого, и в этом нет ничего плохого.

"Я не должен поддерживать и болеть к примеру за Ломаченко. Я выбираю Лопеса. И дело не в том, кто где живет, и кто где родился и кто у кого тренируется. Все дело в том, кто мне нравится как спортсмен и человек, чьи качества мне ближе", - пояснил спортсмен.

Также он напомнил, что и сам болел за американца, поскольку сделал на него ставку.

"Я поддерживал и поддерживаю Лопеса. Я сделал ставку исходя из моего выбора и здесь нет никакого лицемерия", - подытожил боксер.

Напомним, 17 октября в Лас-Вегасе 23-летний американец Теофимо Лопес объединил титулы в легком весе, победив единогласным решением судей Василия Ломаченко.

Также мы сообщали, что американский боксер признался в интервью, что слабой стороной украинца стали его короткие руки. По словам Лопеса, он смог победить благодаря работе на дистанции.

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».



