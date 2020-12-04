Погода в Україні 4 грудня здивує раптовим потеплінням, місцями заморозків не буде взагалі
Таким є прогноз синоптиків, пише Politeka.
На Західній Україні сьогодні буде без опадів, хоча на небі будуть хмари. Стовпчик термометра прогріється до 3-10 тепла. Ближче до вечора очікується похолодання до + 1-3 градуси за Цельсієм.
Трохи прохолодніше буде на півночі України. На вулиці буде від 1 до 4 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше: від -2 до +1 градуса за Цельсієм.
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Центральні регіони сьогодні чекають хмари й близько 2-5 тепла. Дощів, згідно з прогнозом синоптиків, не передбачається. Ближче до вечора температура повітря впаде до -2 + 1 градусів.
Трохи тепліше сьогодні буде жителям південних регіонів. Тут повітря прогріється до 3-8 тепла. Попри хмарність, дощі будуть відсутні. Після заходу сонця показник впаде до 1-4 тепла.
Трохи прохолодніше буде жителям Східної України, де стовпчик термометра покаже від 0 до 2 градусів зі знаком «плюс» вдень. Ближче до вечора ситуація різко зміниться: синоптики кажуть про-1-5 морозу.
Київ і передмістя сьогодні накриє похолодання у вигляді денних 1-4 за Цельсієм. Після заходу сонця показник опуститься до 0-2 морозу.
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