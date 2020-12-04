Погода в Украине 4 декабря удивит внезапным потеплением, местами заморозков не будет вообще

Таким является прогноз синоптиков, пишет Politeka.

На западной Украине сегодня будет без осадков, хотя на небе будут тучи. Столбик термометра прогреется до 3-10 тепла. Ближе к вечеру ожидается похолодание до +1-3 градуса по Цельсию.

Немного прохладнее будет на севере Украины. На улице будет от 1 до 4 градусов тепла. Ночью будет прохладнее: от -2 до +1 градуса по Цельсию.

Центральные регионы сегодня ждут облака и около 2-5 тепла. Дождей, согласно прогнозу синоптиков, не предвидится. Ближе к вечеру температура воздуха упадет до -2+1 градусов.

Немного теплее сегодня будет жителям южных регионов. Здесь воздух прогреется до 3-8 тепла. Несмотря на облачность, дожди будут отсутствовать. После захода солнца показатель упадет до 1-4 тепла.

Немного прохладнее будет жителям восточной Украины, где столбик термометра покажет от 0 до 2 градусов со знаком «плюс» днем. Ближе к вечеру ситуация резко изменится: синоптики говорят про -1-5 мороза.

Киев и пригород сегодня накроет похолодание в виде дневных 1-4 по Цельсию. После захода солнца показатель опустится до 0-2 мороза.

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