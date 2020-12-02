В ближайшие дни в Украину придет рекордное потепление, после чего начнется настоящая зима

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, 3 декабря по всей стране будет наблюдаться облачность и влажность. Температура днем составит от 0 до +4 градусов.

Резкое потепление придет в страну 4 декабря и продержится до 6. Эти дни будут сухими. В западных областях стоит ожидать +5... +11 градусов днем и от +2 до -6 ночью. На Юге ожидается от +5 до +7 днем и +1... +6 ночью. На остальной территории страны температура днем будет колебаться от -4 до +4 градусов, а ночью от 0 до -6.

Похолодание начнется уже с 7 декабря. В западные регионы придет цикло с дождем и снегом, который дойдет до Винницкой и Одесской областей. Столбики термометров днем опустятся ниже нуля, а в восточных областях ночью температура упадет до -11 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в декабре украинцев ждут многочисленные осадки, в том числе и сильный снег, а также морозы до -15 градусов.

Сильнее всего погода заморозит украинцев в середине декабря. При этом, самые низкие температуры и снегопады ожидаются в восточных областях. На остальной территории страны будет немного теплее. В западных и южных областях возможны дожди и мокрый снег.

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