П'ятниця принесе в Україну сильний вітер, аж до штормового

Про погіршення погодних умов на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що 4 грудня в Україні спостерігатиметься сильний південно-східний вітер. При цьому в західних і північних областях, а також у Вінницькій та приазов'ї пориви вітру будуть штормовими.

Завдяки антициклону Xavier опадів у п'ятницю не передбачається.

Середня температура коливатиметься від 0 до + 4 градусів. При цьому, у східних областях місцями стовпчики термометра покажуть до -1 градуса, а на Заході та Півдні – до +4...+8. У Криму потеплішає до + 9 ... +12 градусів.

У Києві погода також буде сухою. Вночі температура опуститься до -2 градусів, а вдень повітря прогріється до +1...+3. У столиці також буде вітряно.

Раніше ми писали, що різке потепління прийде в країну 4 грудня і протримається до 6. Ці дні будуть сухими. У західних областях варто очікувати +5... + 11 градусів вдень і від +2 до -6 вночі. На півдні очікується від +5 до +7 вдень і + 1... + 6 вночі. На решті території країни температура вдень коливатиметься від -4 до +4 градусів, а вночі від 0 до -6.

Нагадаємо, грудень здивує перепадом температури, погода різко зміниться: "потеплішає до +11, а потім...".

Як повідомляла Politeka, антициклон зі снігом і морозами прорвався в Україну, по яких областях вдарить негода: "очікується до -6...".

Також Politeka писала, що грудень обрушить новий удар, снігом і дощами не закінчиться: синоптики попередили про погодне випробування.