Пятница принесет в Украину сильный ветер, вплоть до штормового

Об ухудшении погодных условий на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что 4 декабря в Украине будет наблюдаться сильный юго-восточный ветер. При этом в западных и северных областях, а также в Винницкой и Приазовье порывы ветра будут штормовыми.

Благодаря антициклону Xavier осадков в пятницу не предвидится.

Средняя температура будет колебаться от 0 до +4 градусов. При этом, в восточных областях местами столбики термометра покажут до -1 градуса, а на Западе и Юге – до +4…+8. В Крыму потеплеет до +9…+12 градусов.

В Киеве погода также будет сухой. Ночью температура опустится до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +1…+3. В столице также будет ветренно.

Ранее мы писали, что резкое потепление придет в страну 4 декабря и продержится до 6. Эти дни будут сухими. В западных областях стоит ожидать +5... +11 градусов днем и от +2 до -6 ночью. На Юге ожидается от +5 до +7 днем и +1... +6 ночью. На остальной территории страны температура днем будет колебаться от -4 до +4 градусов, а ночью от 0 до -6.

Напомним, декабрь удивит перепадом температуры, погода резко изменится: «потеплеет до +11, а потом…».

Как сообщала Politeka, антициклон со снегом и морозами прорвался в Украину, по каким областям ударит непогода: "Ожидается до -6...".

Также Politeka писала, что декабрь обрушит новый удар, снегом и дождями не закончится: синоптики предупредили о погодном испытании.